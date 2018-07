Hitte: eend vastgesmolten aan asfalt

De medewerkers van de dierenambulance hebben er ruim een uur over gedaan om het beestje los te krijgen. De eend is overgebracht naar het vogelasiel in Lauwersmeer. Daar gaan ze de eend wassen en hopen ze al het teer te kunnen verwijderen.

Ⓒ Dierenambulance Ameland Facebook

Smelten

Met de huidige temperatuur kan het asfalt opwarmen tot wel tachtig graden. Dat gaat de gemeente tegen door zout te strooien. „Daarmee proberen we het asfalt op de plaats te houden en te voorkomen dat het aan de wielen gaat kleven”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Hier en daar zijn sporen van voertuigen de zien in het wegdek.