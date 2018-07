’Onderzoek naar dode en gewonde Nederlanders in Barcelona’

Volgens El Periódico, de grootste en best ingevoerde krant in Barcelona, zouden de twee mannen zondagnacht na een kroegbezoek in de buurt van de Rambla de Poblenou in hun auto zijn gestapt. Dat had een Duits nummerbord. Ze waren nog geen honderd meter ver, toen ze zouden zijn beschoten door één of meerdere mensen op een witte motor. Die motor is nog niet teruggevonden. De krant baseert zich op politiebronnen.

De Spaanse politie bevestigt de schietpartij rond de Rambla de Poblenou – en bevestigt ook dat de beide mannen een wapen droegen. Maar de nationaliteit van de slachtoffers willen ze niet prijsgeven.

Reanimatie

Om half drie ’s ochtends waren hulpdiensten ter plekke. Eén van de beschoten man was ter plekke dood. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. De andere, gewonde, man, zou door mensen met een auto met een Nederlands nummerbord naar de Eerste Hulp van het dichtbij gelegen Hospital del Mar zijn vervoerd, aldus El Periódico.

De krant meldt ook dat de Mossos d’Esquadras ervan uitgaan dat het om een geschil ging tussen criminele groeperingen. De Catalaanse politie doorzoekt beelden van veiligheidscamera’s in de buurt op zoek naar meer aanwijzingen over de daders en details over de schietpartij.