Honderden kilo’s drugs tussen bananen in Uitgeest

Bij het bedrijf in Uitgeest staan zwaarbewapende agenten.

UITGEEST - Medewerkers van een groothandel in Uitgeest (Noord-Holland) hebben een flinke partij drugs gevonden in een partij bananen. De politie vermoedt dat het gaat om cocaïne, ruim zevenhonderd kilo in totaal. Bij het bedrijf staan zwaarbewapende agenten.