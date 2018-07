Vader verdacht na zuuraanval jongetje (3)

Dat meldt de Britse krant Daily Mail. De verdachten zijn drie mannen uit Londen en twee uit Wolverhampton. Ze zijn tussen de 22 en 41 jaar oud.

De 39-jarige vader was de eerste persoon die na de aanval werd aangehouden. Toen het jongetje samen met zijn moeder aan het winkelen was, werd er zuur op hem gegooid. Het is niet duidelijk of het zuur voor hem of zijn moeder was bedoeld.

Bekijk ook: Nog drie arrestaties na zuuraanval op peuter

De peuter liep door de zuuraanval zaterdag in een discountwinkel ernstige brandwonden op aan zijn gezicht en aan een arm. Hij belandde in het ziekenhuis, maar mocht zondag naar huis. Het is nog niet duidelijk of de jongen geheel zal herstellen van zijn verwondingen.

Bekijk ook: Britse peuter weer uit ziekenhuis na zuuraanval