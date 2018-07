Man (64) rijdt in op ex: ’We moesten er allebei aan’

De gepensioneerde postbode kon de breuk met zijn echtgenote niet verwerken. Hij leerde zijn ex-vrouw jaren geleden kennen bij de post. Het stel raakte verliefd en woonde jarenlang samen Londerzeel. Enige tijd geleden liep de relatie op de klippen.

De man kende vermoedelijk de postroute van zijn ex en reed het slachtoffer in haar auto aan met een bestelwagen. Volgens buurtbewoners was de klap enorm. De vrouw moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. De rancuneuze man wist zelf uit zijn bestelwagen te klimmen.

„We moesten er allebei aan, maar alles is mislukt”, zou de man volgens Het Nieuwsblad tegen omstanders hebben gemompeld. Toen de politie arriveerde, werd de man met handboeien afgevoerd.

Het parket Halle-Vilvoorde wil het verhaal nog niet bevestigen. „Over een aanleiding of motief kan ik nog niets zeggen. Mogelijk komt er later meer duidelijkheid, als de betrokkenen verhoord zijn”, aldus een woordvoerder.

De man en zijn ex liepen ’slechts’ lichte verwondingen op.