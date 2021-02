Perth richt zich op: lockdown beëindigd, regen verwacht

De natuurbranden in de deelstaat Western Australia legden de afgelopen week 86 huizen even buiten Perth in de as, terwijl de 2 miljoen inwoners van de stad in lockdown verkeerden vanwege een (zeldzame) coronabesmetting in de stad. Desondanks ontvluchtten duizenden mensen uit voorzorg hun huizen.

Die lockdown liep vrijdag af, nadat zich geen nieuwe gevallen hadden voorgedaan. Als de regen ook een beetje doorzet, zou dat van doorslagevend belang kunnen zijn in de strijd tegen de branden, die nog altijd de stad bedreigen. De brandweer slaagt er al wel enige tijd in de opmars van het vuur te stuiten, maar de branden zijn nog altijd hevig.