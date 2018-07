Natte winter in Grieks rampgebied: ’Het was veel te dicht begroeid’

Grieken speculeren openlijk over de oorzaak van de catastrofe. Ⓒ AFP

RAFINA - Twee dagen na de bosbranden die tientallen mensen in Griekenland het leven kostten, zwelt de kritiek op de overheid aan. Die zet nu alles op alles om de nasleep van de ramp in goede banen te leiden, maar schoot volgens veel Grieken tekort in de aanloop naar de brand.