Dode door verkeersongeluk Valkenswaard

Op de Luikerweg botste een auto tegen een aanhanger van een bus. Ⓒ MaRicMedia

VALKENSWAARD - Door een verkeersongeluk in Valkenswaard (Noord-Brabant) is woensdag iemand om het leven gekomen. Op de Luikerweg botste een auto tegen een aanhanger van een bus op de andere helft van de weg, meldt de politie. De bestuurder van de auto is overleden. Hij zat alleen in de auto.