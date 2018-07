Acht jaar cel voor brandstichting in slaapkamer partner

LELYSTAD - Een 53-jarige vrouw is door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot moord op haar partner. De vrouw stichtte in de nacht van 2 op 3 december brand in de slaapkamer van hun woning in Almere terwijl haar man daar lag te slapen. Tegen de vrouw was tien jaar cel geëist.