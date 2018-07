Horrordokter die vrouw stuipen op lijf jaagt, moet 80.000 euro betalen

Een Arnhemse vrouw maakte hij wijs dat ze een tumor in haar borst had en dat ze daaraan zo snel mogelijk in China geopereerd moest worden. Voor die behandeling wist hij de 65-jarige vrouw vooraf 60.000 euro in contanten te laten betalen.

Het gerechtshof heeft vastgesteld dat de 57-jarige horrordokter op slinkse wijze te werk is gegaan. Uit het arrest blijkt dat de Huissenaar met zijn aanpak de vrouw de stuipen op het lijf wist te jagen.

Na het bezoek aan China maakte hij valse handtekeningen en e-mailadressen en gebruikte hij briefpapier van het Chinese ziekenhuis, waarop hij schreef dat de vrouw van begin af aan geweten zou hebben voor een cosmetische ingreep naar China te moeten.

Haar advocaat Pim Plattel is gelukkig met de veroordeling van de neparts. ,,Eindelijk is deze man nu naast een celstraf ook veroordeeld tot terugbetaling aan mijn cliënte”, aldus Plattel.