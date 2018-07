Vloeibaar water op Mars gevonden

De Italiaanse onderzoekers hebben dit woensdagmiddag bekendgemaakt. De ontdekking wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science. Het is voor het eerst dat op de Rode Planeet water in vloeibare vorm, een van de voorwaarden voor leven zoals we dat op aarde kennen, is aangetroffen.

Het twintig kilometer lange vloeibare waterbassin werd ontdekt met radarmetingen van de Europese ruimtesonde Mars Express, die werden uitgevoerd van 2012 tot 2015. De wetenschappers denken dat het extreem zoute water, waarschijnlijk een soort pekelwater, vloeibaar is, ondanks de lage temperatuur van -68 graden Celsius.

Het radarinstrument van Marsis van de Mars Express verkende de zuidpool. Metingen werden verricht door middel van radargolven, die kilometers diep gaan. Op een plek werden abnormaal heldere radarreflecties geregistreerd, wat kan wijzen op een overgang van ijs naar water. Ook onder het ijs van Antarctica werden honderden meren opgespoord door middel van radar. De temperatuur komt ongeveer overeen, het is daar -60 graden Celsius.

Buitenaards leven

De onderzoekers gaan druk aan de slag met het vinden van een manier om een monster te nemen van het water uit het meer. „Dit is op dit moment onze beste kans om buitenaards leven te vinden in ons zonnestelsel”, zegt Warwick Holmes, ruimtevaartingenieur aan de universiteit van Sydney.

Om bij het water te komen moet er door anderhalve kilometer ijs geboord worden. Dat is met de huidige technologie nog niet mogelijk, aldus planetoloog Roberto Orosei, die het Italiaanse onderzoeksteam leidt. Het heeft jaren geduurd voordat Orosei en zijn collega’s zo zeker van hun zaak waren dat ze de ontdekking met de wereld wilden delen.

De verwachting is dat na deze vondst de speurtocht naar waterlagen met een gunstiger temperatuur en samenstelling wordt geïntensiveerd.

Ⓒ NASA