’Vrouw ontdekt na járen dat seksliefje geen penis heeft’

Carlos Delacruz (35) had tussen mei 2013 en januari 2016 een relatie met één van de vrouwen. Met de ander had hij een kortere relatie, tot vorig jaar. „Beiden geloofden dat ze gepenetreerd werd door zijn penis”, verklaarde aanklager Kirsten Cockburn. „Maar de verdachte heeft geen penis.”

Delacruz heeft al die jaren een ’onbekend object’ gebruikt, zo bekende hij volgens The Sun in de rechtbank. Seks gebeurde altijd in het donker. Nooit liet hij zichzelf naakt zien. De vrouwen vertelden ’geschokt’ te zijn toen ze uiteindelijk erachter kwamen dat hun liefje geen penis had.

T-shirt in bed

Steevast hield Delacruz het (niet nader gespecificeerde) object vast met zijn hand. Hij droeg altijd een T-shirt en was opvallend ’zelfbewust’ over zijn lichaam, zo vertelden de vrouwen. Ze mochten alleen het T-shirt aanraken, maar nooit eronder komen.

De seks was altijd een flinke beproeving. Beide vrouwen, wier namen onbekend zijn, leden ’extreme pijnen door penetratie’, zo vertelden ze. De tweede geliefde had in totaal tien keer seks. De eerste vrouw had iedere maand seks in die 2,5 jaar durende relatie.

Hoe de vrouwen er precies achterkwamen dat hun man geen penis heeft, werd niet gespecificeerd.