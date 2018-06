Schietpartij in A’dam Zuidoost

De vrouw die is neergeschoten op Kroonhorst in Zuid-Oost stond op enkele meters van basisschool Samenspel, de afdeling Kantershof. Het is onduidelijk of de vrouw een kind heeft afgezet. Twee getuigen, ook twee vrouwen, zijn door de politie meegenomen.

De vrouw was na de schietpartij nog bij kennis. „Ze riep: ik ben geschoten, ik ben geschoten”, vertelden twee buren van de gelijknamige serviceflat Koornhorst. „Vervolgens ging ze op zo’n laag geel blok zitten. Daar zat ze tot de ambulance kwam. Ze was al die tijd aanspreekbaar.”

Stratenmakers, die vlakbij het incident aan het werk waren, hadden niks door. „We hadden oorkappen op en stonden er met onze rug naartoe.” Er hangt momenteel een helikopter boven de Kroonhorst voor onderzoek. Ook op de grond zijn een tiental rechercheurs bezig met onderzoek. De schutter is niet aangehouden.