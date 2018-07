Twijfels over veiligheid paspoort

Het is niet voor het eerst dat er ophef is over het BSN op onze paspoorten en andere indentiteitsbewijzen. Het CDA zelf, toen nog in de persoon van Kamerlid Van Toorenburg, trok vijf jaar geleden al aan de bel. Het BSN moest van de voorkant van het paspoort af omdat een kwaadwillend iemand met een kopie ervan - waarop dan pasfoto, documentnummer en BSN staan - makkelijk identiteitsfraude zou kunnen plegen.

Toen in 2014 een nieuw paspoort werd ingevoerd, verdween het BSN van de voorkant. Maar in werkelijkheid staat het nummer er nog steeds op, het is makkelijk uit de reeks tekens onderin het paspoort te halen. Het CDA wil nu dat bij een volgende herziening van het paspoort het BSN echt helemaal van de voorkant verdwijnt.

Let op bij kopie

Het probleem ontstaat als mensen ergens een kopie van hun paspoort in moeten leveren. Als dat in verkeerde handen komt, kan iemand met alle informatie die van het paspoort te halen is, bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen.

Lang niet alle bedrijven mogen trouwens een kopie van uw paspoort maken. Bijvoorbeeld uw werkgever, overheids- of financiële instellingen wel. Maar hotels of campingeigenaren bijvoorbeeld niet. Om problemen te voorkomen kunt u zelf kopies maken van uw paspoort waarin u uw burgerservicenummer, nu dus onderin het paspoort, doorstreept.

