Ex-model over Trump: ’Het leken wel tentakels’

„Ik probeerde zijn armen van me af te duwen, maar dat lukte niet omdat ik niet sterk genoeg was”, vertelt voormalig model Amy Dorris tegen de Britse krant. „Zijn armen gingen enorm snel, alsof hij er acht had”, haalt ze terug.

Het voorval zou in 1997 zijn gebeurd op een tennistoernooi. The Guardian heeft foto’s online gezet die aantonen dat Dorris en Trump bij elkaar waren in New York tijdens de US Open. Op één foto legt de destijds 51-jarige Trump een hand om haar middel heen.

Dorris zegt zich misselijk en verkracht te hebben gevoeld na de gebeurtenis. „Hij bewoog zijn tong naar beneden in mijn keel en ik probeerde het naar buiten te krijgen. Toen werd zijn grip sterker. Zijn handen zaten overal op mijn billen, borsten, rug, overal.”

Ze beschrijft hoe ze de tong naar buiten probeerde werken. „Ik weet niet hoe je het noemt als iemand zijn tong gewoon in iemands keel stopt. Ik probeerde het weg te duwen met mijn tanden. Ik duwde ’m weg. En misschien heb ik ’m pijn gedaan.”

Waarom zo laat?

Dorris heeft naar eigen zeggen overwogen in 2016 naar buiten te treden, toen andere vrouwen soortgelijke beschuldigingen uitten tegen Trump. Maar ze zag daarvan af, mede omdat het haar gezin zou kunnen schaden. Nu haar dochters 13 zijn wil ze hun laten zien dat ze dit soort gedrag niet moeten accepteren.

Trump ontkent volgens The Guardian via zijn advocaten Dorris ooit te hebben lastiggevallen of misbruikt. Haar verhaal zou vol ongerijmdheden zitten.

Vorig jaar zei de Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll (75) dat Trump haar in de jaren negentig heeft verkracht, met een juridisch circus tot gevolg. Ook zijn er tientallen andere beschuldigingen. Twee andere vrouwen zouden tijdens de US Open zijn betast. Meer dan de helft van de verhalen komen van modellen, stelt The Guardian. Trump kocht in 1996 Miss Universe en had ook een eigen modellenbureau, Trump Model Management. De beschuldigingen zijn ook inzet geworden in de Amerikaanse presidentsverkiezingen waar ook tegenkandidaat Joe Biden werd beschuldigd van seksueel misbruik.

De reeks beschuldigingen tegen Trump hebben, net als het fameuze Grab ’em by the pussy-fragment uit 2016, nog nauwelijks effect gehad. Dorris hoopt dat het eindelijk iets verandert. „Het maakt niet uit wie je bent: als iemand ’nee’ en ’stop’ zegt, betekent dat ’nee’. Je betast niemand die er niet om vraagt. Ik deed niets om hem aan te moedigen om me aan te raken. Ik ben er ziek van dat hij ermee wegkomt, steeds opnieuw.”