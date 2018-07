Michael P. gaat in hoger beroep

Zijn advocaten Niels Dorrestein en Sander de Korte lieten direct na afloop van het vonnis al weten dat het verweer van de verdediging op een aantal ,,essentiële onderdelen" niet is gevolgd. Volgens hen moet het zogenoemde vormverzuim tijdens de aanhouding van P. strafverminderend werken. P. werd namelijk bij zijn arrestatie niet op zijn rechten gewezen en ook kreeg hij klappen.

Het Openbaar Ministerie had daar doelbewust voor gekozen. Het was een uitzonderlijke situatie, misschien was Faber nog in leven. Ook de rechtbank vond een en ander niet zwaarwegend genoeg voor een minder zware straf.

Ook vonden de advocaten dat de straf van P. vele malen hoger is dan in soortgelijke strafzaken.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het geen beroep aantekent. De veroordeling door de rechtbank was conform de eis.