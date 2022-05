Nabestaanden en hulpverleners na ongeval met vijf doden bij Borger: ’Had nooit moeten gebeuren'

Binnenland

Vrouw (53) overleden door ongeval in Oudenhoorn, automobilist rijdt door

Een 53-jarige vrouw uit Middelharnis die donderdagavond in het Zuid-Hollandse Oudenhoorn toen zij op straat liep werd aangereden door een auto, is in een ziekenhuis overleden. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto, die doorreed.