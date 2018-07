Jaarlijks 1000 Nederlanders in de problemen in het buitenland

Het getal van 1000 ‘consultatie gevallen’ is buiten de grofweg 1350 nieuwe arrestaties die elk jaar onder Nederlanders in het buitenland plaatsvinden. Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen (grofweg zo’n 2000) krijgen hulp bij het vinden van een advocaat en geregeld bezoek van een medewerker van de plaatselijke diplomatieke vertegenwoordiging.

Het aantal vermissingen ligt jaarlijks tussen de 30 en 35. De hulp is lastiger als er sprake is van psychiatrische problematiek, niet alleen omdat ze zich moeilijker laten vinden, ook omdat de vermiste persoon soms niet gevonden wíl worden. Het ministerie is extra waakzaam als de psychiatrische zorg in het betreffende land te wensen overlaat. Niemand wil een landgenoot ‘platgespoten’ terugvinden in een groezelig gekkenhuis.