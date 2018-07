Asfalt bloedheet: tussen 12 en 18 uur niet met de hond lopen

Daarvoor waarschuwt Lucie Smeets, dierenarts bij Dierenkliniek de Kempen. ,,Op van dat zwarte asfalt, dat in de brandende zon echt razend heet wordt, is het gevaarlijk voor hondenpootjes.” Ze legt uit dat honden aan de onderkant van de pootjes voetzooltjes hebben, waardoor de dieren hun lichaam afkoelen. ,,Dat is gewone huid. Als dat in aanraking komt met asfalt van boven de vijftig graden, kunnen de honden eerste- of tweedegraads brandwonden krijgen.” Ook kan de hond ontstekingen krijgen aan de voetzooltjes, en kunnen ze afstotingsverschijnselen krijgen.

Paadje in de schaduw

Smeets raadt aan een schaduwrijk paadje te lopen om de hond uit te laten. ,,En eigenlijk moet je met een hond tussen, pak hem beet, twaalf en zes helemaal niet buiten te komen. Laat ze dan liever iets eerder uit, en doe dan een groter rondje dan gebruikelijk. Ook conditioneel kunnen honden de warmte op het hoogtepunt van de dag niet aan.” Ze raadt aan om een groenstrookje te kiezen en contact met asfalt ‘zo veel mogelijk’ te vermijden. ,,En raadpleeg een dierenarts als de voetzooltjes verbranden of gaan ontsteken.”

Verder is het koelen van zowel honden als katten een kwestie van gezond verstand: sluit geen honden op in een stilstaande auto (ook geen paar minuten) en zorg voor genoeg vers drinkwater. ,,Koel de hond ook niet met ijs op de vacht”, waarschuwt Smeets. ,,Dan verkleinen de haarvaatjes, en wordt juist de uitwisseling van de warmte minder.” Wat wel kan: een coldpack tegen de huid. ,,Uit de koelkast, en niet uit de diepvries. Verder geldt voor lichamelijke inspanning: laat de hond niet doen wat je zelf ook niet prettig zou vinden, zoals naast de fiets rennen als het warm is, of laten zwemmen in plassen waar blauwalg te vinden is. Daar kunnen namelijk ook honden ziek van worden.”

Hittestress

Veel aandacht is er altijd voor het koelen van honden of katten, maar onderbelicht zijn de konijntjes. Terwijl juist de konijnen normaal in een koele omgeving onder de grond wonen, en het snel warm hebben. ‘Flappie’ krijgt erg snel last van hittestress. ,,Konijnen horen nooit met het bekje open te ademen”, vertelt Smeets. ,,Dan hebben ze het echt veel te warm. Haal konijnen die in de brandende zon staan daarom tijdelijk naar binnen, naar een koele plek.”

Ook mogelijk: een lege fles vullen met koud water, en die met een handdoek omwikkelen en naast het konijn leggen. ,,De handdoek is belangrijk”, benadrukt de dierenarts. ,,Anders kan de fles werken als een vergrootglas, en veroorzaakt het gevaarlijk hoge temperaturen.” Niet smakelijk, maar wel belangrijk: in deze temperaturen blijven er soms konijnenkeutels aan de konijnenbips plakken. Vliegen leggen daar eitjes in, en maden vreten het konijn van binnenuit op. ,,Dat kun je voorkomen door het konijn in te sprayen met vliegenwerende spray en dagelijks de bips van het dier te checken.”