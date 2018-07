Amsterdam wil hondenshows verbieden

Volgens GroenLinks-raadslid Imane Nadif, die vragen stelde aan het college van burgemeester en wethouders, vertonen de honden tijdens de World Dog Show en Benelux Winner Show bij de tentoonstelling „geen natuurlijk gedrag.” „Daarbij zijn dit soort hondenshows evenementen waar het doorfokken van honden wordt gepromoot. Het doorfokken van honden heeft een schadelijk effect op deze dieren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de kortsnuitige honden waar 36 erfelijke aandoeningen zoals ademhalingsproblemen en allergieën voorkomen.”

Het linkse stadsbestuur schrijft het ’onwenselijk’ te vinden dat evenementen waar doorgefokte dieren worden tentoongesteld plaats hebben in de stad. „Sinds 1 juli 2014 is wetgeving van kracht die fokkers verplicht om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat er erfelijke aandoeningen aan nakomelingen worden doorgegeven. Uit oogpunt van dierenwelzijn is het volstrekt ongewenst dat er bij hondenshows rassen kunnen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen.”

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om het aantal evenementen met dieren in Amsterdam terug te dringen. „Het college zal onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden zo aangepast kunnen worden dat het niet meer mogelijk is om hondenshows in Amsterdam te organiseren”, zo besluit het college.