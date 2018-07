Vrouw gifgooier was in zijn ogen ’te verwesterd’

De vader is een Afghaanse asielzoeker. Een van de andere verdachten komt oorspronkelijk ook uit Afghanistan. Zij wonen in Wolverhampton, nabij Birmingham. De overige drie zijn uit Slowakije afkomstige leden van een zigeunerfamilie die in Londen wonen.

Britse media melden dat de vader de aanslag niet zelf heeft uitgevoerd. Dat zou zijn gebeurd door drie in Londen wonende verdachten. De vijf mannen worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.

Wraak

Het gaat waarschijnlijk om een wraakactie. Volgens tabloid The Daily Star zou de moeder het werkelijke doelwit zijn geweest. De relatie tussen de twee ouders is recent verbroken. Dat gebeurde omdat de vrouw in de ogen van haar echtgenoot teveel was ’verwesterd’.

De driejarige peuter was samen met zijn moeder in Worcester aan het winkelen toen er zaterdagmiddag een zuurachtige substantie in zijn gezicht werd gespoten. Hij werd met verwondingen aan gezicht en arm in het ziekenhuis opgenomen, maar kon het ziekenhuis een dag later verlaten.

Moeder en zoon zitten sindsdien ondergedoken. Volgens de politie kan niet worden uitgesloten dat een nieuwe aanval wordt uitgevoerd.