Koppige dromer

Terry Gilliam, cineast met voorkeur voor dromers en fantasten. Ⓒ EPA

Bijna 30 jaar lang vocht Terry Gilliam (77) met molentjes om The man who killed Don Quixote gemaakt te krijgen. In Cannes doet het voormalige Monty Python-lid daar eigenlijk vooral giechelig over. Om even later te concluderen: „Alle problemen hebben deze film gemaakt tot wat hij nu is.”