Jogger aangehouden voor inbraak, krijgt daarna baan aangeboden bij politie

Op beelden is te horen hoe een agent tegen de 28-jarige Joseph Griffin zegt: „He vriend, je bent niet in de problemen ofzo. Maar er is een overval geweest en jij lijkt een beetje op de omschrijving van de dader.”

Volgens de agent had de verdachte een wit shirt en een zwarte korte broek aan en had hij een baard, precies hoe Griffin er op dat moment ook uitziet. De man wordt meegenomen naar het bureau, maar vrijgelaten als blijkt dat hij niets met de zaak van doen heeft. De vermoedelijke dader wordt korte tijd later aangehouden.

Sheriff Mike Chitwood was onder de indruk van zijn agenten én van Griffin, zo laat hij aan CNN weten. „Ik heb hem gebeld om hem te bedanken voor hoe hij om is gegaan met de situatie. Als je wordt aangehouden door de politie, is dit hoe je je moet gedragen. Dit is een leermoment. We kunnen van elkaar leren.” Toen Chitwood hoorde dat Griffin bij de militaire politie had gezeten, deed hij hem een voorstel. „Ik heb hem een baan aangeboden. We hebben op dit moment 40 vacatures. Maar hij sloeg de baan af en vertelde dat hij in de zorg blijft werken.”