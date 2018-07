Schapenhoudster maakt giga-parasol voor haar 250 dieren

Met een groot zeil, een paar boerenkarren en twee ’gewone’ parasolletjes hebben haar schapen genoeg opties om de koelte op te zoeken. Ze liggen er nu een stuk relaxter bij in het weiland in Usquert, een plaats in de gemeente Eemsmond.

Véél bèèèhter. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anjo de Haan

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anjo de Haan

