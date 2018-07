Juncker haalt opgelucht adem: Trump is gematigd

Trump was kritisch op de importtarieven van de EU, en zal met een reactie komen, maar de VS-president sloeg ook een gematigde toon aan met Juncker aan zijn zijde. Hij prees het ’blok’ dat de EU en de VS samen vormen, daarbij verantwoordelijk voor 50 % van de wereldhandel.

Vooraf was gevreesd dat Trump het bezoek van Juncker zou gebruiken om enorm uit te halen naar de EU, die hij in het verleden ’een vijand’ had genoemd. Dat viel mee: Trump was tamelijk lovend over zowel Europese Commissie-president Juncker als over de EU.

Trump ligt in eigen land onder vuur door zijn handelsoorlog. Omdat de boeren hun landbouwproducten nauwelijks nog kwijt kunnen in China, moest de Amerikaanse regering een subsidieprogramma optuigen om de boeren te steunen. De belastingbetaler draait daarvoor op. Kostenplaatje: 12 miljard dollar.

Ruzie met Cohen

Bovendien is een door zijn voormalige advocaat Michael Cohen opgenomen tape naar buiten gekomen. Direct na de persconferentie buitelden journalisten over elkaar om daar vragen over te stellen - terwijl er nauwelijks aandacht leek te zijn voor Juncker.

Trump negeerde de journalisten, maar had eerder al gereageerd op de tapes van Cohen, die via CNN naar buiten waren gekomen. „Wat voor een advocaat maakt opnames van zijn eigen cliënt? Zo triest!”