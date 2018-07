Ultimatum voor ex-lijfwacht Bin Laden

Sami A. Ⓒ screenshot welt.de

GELSENKIRCHEN - Een voormalige lijfwacht van terroristenleider Osama bin Laden, die onterecht door Duitsland is uitgezet naar Tunesië, moet uiterlijk dinsdag weer terug zijn in Duitsland. Dat heeft een rechtbank in Gelsenkirchen bepaald, aldus Duitse media. Als dat niet lukt, dreigt een boete van 10.000 euro voor de stad Bochum die in de zaak betrokken is.