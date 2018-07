Ravage in woning Amsterdammer na verhuur via Airbnb

Stephan verwelkomde drie jongens uit Barcelona in zijn woning in Bos en Lommer. „Ze waren begin twintig. Eentje sprak goed Engels”, vertelt hij. Het drietal zou drie dagen blijven slapen en de schoonmaakster zou de jongens uitchecken.

De jongens waren echter al gevlogen toen de schoonmaakster arriveerde. Stephan: „Ze schrok zich rot. Het was echt een enorme puinzooi.” Ze maakte een video een stuurde deze naar de verhuurder, die onder meer zag dat zijn persoonlijke spullen, zoals foto’s, door het huis verspreid lagen.

Hij blijft er nuchter onder. „Er is niet veel schade. Alleen de spiegel is kapot. Ik vind het alleen heel rot voor de schoonmaakster, ze is zes uur bezig geweest”, zegt de Amsterdammer die contact opnam met Airbnb. Hij vroeg om een bijdrage van de jongens, maar die lieten niets horen.

Bonnetje

Een schadevergoeding van honderd euro wilde Airbnb in eerste instantie niet betalen omdat hij geen bonnetje had. „Ze wilden niet verder gaan dan vijftig euro, maar het gaat hier om een principekwestie, dus ik ben niet akkoord gegaan.” Hij deelde de beelden hierop via sociale media, waarna Airbnb al heel snel contact met hem opnam met het bericht dat ze toch honderd euro willen geven.

„Ik ga er altijd vanuit dat ik mensen kan vertrouwen. Ik hoorde ook nooit spookverhalen”, zegt Stephan. Na deze slechte ervaring is hij echter niet van plan te stoppen met de verhuur van zijn Amsterdamse woning. Stephan: „Ik het vervolg zal ik denk ik iets beter kijken naar wie ik accepteer. En het is misschien ook handig om een borg te vragen.”