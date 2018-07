Van droogte naar wateroverlast: zware onweersbuien in Twente

1 / 2 1 / 2 Straten stonden blank in Twente, zoals hier de Twekkelerweg in Hengelo. Ⓒ Hof van Twente fotografie

AMSTERDAM - Aan de grens met Duitsland zijn enkele zware onweersbuien actief. In het Twentse Losser is woensdagavond in een klein half uur bijna 60 mm regen gevallen, zegt Weeronline. De brandweer in liet weten dat in Twente ongeveer twintig meldingen van wateroverlast en stormschade zijn binnengekomen.