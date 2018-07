Ⓒ Toby de Kort, MaRicMedia

TILBURG - In Tilburg is woensdagavond een fietser om het leven gekomen door een aanrijding met een auto. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht en overleden. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het ongeval op de Ringbaan-Zuid.