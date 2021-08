Corruptie op Schiphol: medewerkers beticht van witwassen en drugssmokkel

De aangehouden verdachten zijn zes mannen tussen de 31 en 57 jaar oud uit Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Diemen, Nieuw-Vennep en Rotterdam. Ook een 33-jarige vrouw uit Diemen is aangehouden. Drie mannen zitten nog vast. Nog meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door het Openbaar Ministerie Noord-Holland, dat het onderzoek leidt.

De verdachten kwamen in beeld bij het CargoHarc-team, een samenwerkingsverband van de douane, FIOD en marechaussee, na een tip dat medewerkers van een bedrijf op Schiphol betrokken waren bij het smokkelen van drugs. Daarop werden onder meer telefoons afgetapt, versleutelde data ontcijferd en is financieel onderzoek gedaan.

In hetzelfde onderzoek onderschepte de douane eind mei 321 kilo cocaïne op Schiphol. Die lading drugs kwam uit Ecuador en was ongeveer 16 miljoen euro waard. „Het is ernstig als medewerkers die werkzaam zijn op de luchthaven betrokken zijn bij de invoer van verdovende middelen of witwassen”, vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. „De aanpak van ondermijnende criminaliteit is niet alleen voor ons een speerpunt, maar ook voor het openbaar ministerie en Schiphol.”

Corruptie

„Corrupte medewerkers moeten zo snel mogelijk worden weggehaald”, vertelt de zegsman. „Het onderzoek gaat in volle gang door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.”

„Personeel dat op Schiphol werkt en zich bezighoudt met dit soort criminele activiteiten hoort niet op onze luchthaven thuis”, reageert Hedzer Komduur namens Schiphol. „Daarom steekt Schiphol veel energie in de publiek/private samenwerking voor een integere luchthaven.”

Tips? Mail verslaggever v.triest@telegraaf.nl