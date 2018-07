Ⓒ Xinhua / eyevine

DAMASCUS - Islamitische Staat (IS) heeft woensdag in het zuiden van Syrië een van zijn bloedigste terreuracties van de afgelopen maanden uitgevoerd. De terreurgroep pleegde vier zelfmoordaanslagen in de zuidelijke stad As-Suwaydi en in naburige dorpen, onder meer bij een markt. Het hoofd van de regionale gezondheidsdienst meldde 215 doden en ruim 100 gewonden.