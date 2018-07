Dna-spoor gevonden in zaak mysterieuze kofferbakmoord

De auto van Ralf werd half in het water en half op de kant aangetroffen. Ⓒ HARM METER

KLAZIENAVEEN - Het rechercheteam dat de mysterieuze ’kofferbakmoord’ van vorig jaar in Drenthe onderzoekt, beschikt over een dna-spoor van de vermoedelijke moordenaar of een handlanger. Daarnaast is meer bekend over de plek waar Ralf Meinema (29) uit Klazienaveen is vermoord.