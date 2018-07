Bouwmotor loopt vast

Na twee jaar waarin gemeenten maandelijks steeds meer vergunningen voor nieuwbouw verstrekten om de woningnood te bestrijden, is er na een afvlakking begin dit jaar opeens gedurende twee maanden een daling te zien in deze trend.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek door bouweconoom Maurice van Sante van ING. „De gevolgen zijn over anderhalf tot twee jaar te zien in een dip in de woningproductie”, voorspelt hij.

Aannemers en woningcorporaties beginnen zich steeds meer zorgen te maken. Zij verklaren de dalende trend door een serie aan oorzaken. Er komt zand in de langzaam op gang gekregen bouwmotor door wensen van nieuwe colleges in de Randstad om toch vooral binnen de stadsgrenzen te bouwen of door regels van provincies. Hierdoor raken in enkele gemeenten de bouwlocaties op, of duurt het lang om deze bouwklaar te krijgen. Ook worden eisen gesteld aan aantallen goedkope huurwoningen en kampen bouwers met hoge kosten door een tekort aan personeel en materieel om bouwprojecten rendabel te maken.

