Facebook: storing geen kwade opzet

Het bedrijf had in eerdere verklaringen niet duidelijk gemaakt of de configuratiewijziging was gepland of dat iemand met opzet zich met de servers had bemoeid. De wereldwijde storing was met een duur van ongeveer zeven uur ongekend lang.

Parlement

In de schaduw van de storing van Facebook werd er in het Amerikaanse parlement fors uitgehaald naar het bedrijf. Daarbij ging het over de gevolgen van langdurig gebruik voor jongeren.

De schade die Facebook vandaag de dag toebrengt „zal een generatie achtervolgen”, meende senator Richard Blumenthal, een partijgenoot van de Democratische president Biden. Hij wees op de negatieve invloed van het sociale medium op „eigenwaarde.”

Takak

De recente onthullingen over Facebook noemde hij een „adembenemend” moment van waarheid voor ’Big Tech’, waartoe ook Facebook wordt gerekend. Hij vergeleek het met de tabaksindustrie, die ook jarenlang de schadelijke gevolgen van het gebruik van haar producten vergoelijkte.

Senator Blumenthal sprak tijdens een speciale hoorzitting van een parlementscommissie, waar een voormalig medewerkster van Facebook waarschuwde voor het megabedrijf. Deze Frances Haugen had zich onlangs ontpopt als klokkenluider. Ze zei dat Facebook weet dat zijn apps, zoals Instagram, de geestelijke gezondheid van sommige jonge gebruikers schaden.