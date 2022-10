Comités hakken knoop door: geen Zwarte Pieten meer in Volendam

Stichtingen ’Sint Nicolaascomité’ en ’Behoud van de Sint Nicolaas Traditie’ zijn verantwoordelijk voor het Volendamse Sinterklaasfeest. Om de festiviteiten niet ’verloren te laten gaan’, vonden de stichtingen dat het tijd werd voor verandering. Ze noemen het verband met racisme, de landelijke weerstand en verboden uitingen van Zwarte Piet in hun argumentatie om de kleur van de pieten te wijzigen naar ’de huidige standaard’.

Wat die standaard precies inhoudt, wordt niet in het bericht beschreven. Er zou wel een professionele schminker worden ingeschakeld om de pieten onherkenbaar te houden.

De comités houden rekening met kritiek. „Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat wij niet toe moeten geven aan bepaalde oproepen vanuit de landelijke maatschappij en dat de pieten roetzwart moeten blijven”, schrijven de stichtingen. „We begrijpen dat invloeden en veranderingen van buitenaf soms lastig te bevatten zijn. Al jaren wordt er intensief overleg gepleegd tussen de comités binnen de gemeente.”

De standpunten van critici en een deel van het dorp wat betreft de kleur van de pieten, zou zorgen voor een ’spagaatpostitie’ voor de comités. De sfeer rond 5 december zou ieder jaar ’grimmiger’ worden en zorgen voor bedreigingen naar vrijwilligers toe. Een aantal vrijwilligers is om die reden al afgehaakt.

„Het wordt steeds moeilijker om de veiligheid te garanderen. Uitingen en bedreigingen op sociale media richting bestuursleden, comitéleden en vrijwilligers vinden wij onacceptabel. Besef goed dat er zonder hen geen sinterklaasactiviteiten meer zijn”, waarschuwen de stichtingen.

Het laatste sinterklaasfeest in het vissersdorp was nauwelijks een feest te noemen: tijdens een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) escaleerde de situatie in Volendam. Eieren en vuurwerk werden gegooid, een agent raakte gewond en de bussen van de demonstranten raakten beschadigd.

De intocht in de Volendamse haven vindt plaats op zondag 13 november. De organisatie rekent op de steun van het dorp en belooft ’de kinderen niet teleur te stellen’.