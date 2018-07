Onderzoek veiligheid spoorwegovergangen klaar

De spoorwegovergang aan de Oude Trekweg in Harlingen. Ⓒ GinoPress B.V.

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert donderdag de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van spoorwegovergangen in Nederland. Aanleiding hiervoor was een aantal ongelukken op overgangen vlak achter elkaar, zoals maart vorig jaar in Harlingen waarbij een vader en zijn zoontje om het leven kwamen. Deze overgang is inmiddels opgeheven.