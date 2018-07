Ontruimd zorgcentrum weer vrijgegeven na mislukte plofkraak

Na de mislukte plofkraak was er een tas met vermoedelijk een explosief achtergelaten bij het winkelcentrum. Tientallen bewoners van woonzorgcomplex Het Anker en van een aantal huizen in de buurt daarvan werden geëvacueerd. Verder ging het winkelcentrum dicht en werd de weekmarkt geannuleerd. I

In het zorgcentrum wonen mensen met een verstandelijke beperking. Volgens de politie mislukte de plofkraak omdat de daders in de gaten kregen dat hun plan was opgemerkt.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om de inhoud van de tas te checken. Politie zegt dat de explosieven gecontroleerd tot ontploffing gaat brengen op een nog geheime locatie in Zwijndrecht.

De poging tot een plofkraak had plaats bij een geldautomaat in het winkelcentrum Walburg. Het winkelcentrum blijft voorlopig dicht. Ook is de weekmarkt geannuleerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.