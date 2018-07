Explosie Amerikaanse ambassade Peking is aanslag

Rond 13 uur lokale tijd was er een knal en grote, witte rookwolken bij de Amerikaanse ambassade. Het ambassadecomplex ligt iets ten noorden van de wijk waar de meeste ambassades, waaronder de Nederlandse, zich bevinden. Het is zwaar beveiligd. De ontploffing vond plaats in een open ruimte bij de ambassade, dichtbij het gebouw.

Chinese media laten een foto zien van een man onder een deken die wel lijkt te bewegen. Politieagenten buigen zich over hem.

Bijzonder is het bericht van de Chinese staatskrant Global Times eerder op de dag op Twitter. Een vrouw goot benzine over zich heen, nabij de Amerikaanse ambassade, maar werd snel opgepakt. Dat gebeurde rond 11 uur ’s ochtends lokale tijd. In een latere tweet verklaart de Global Times dat er nog geen bewijs is dat de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken zegt dat het gaat om een ’individuele’ zaak waarin de ’publieke veiligheid’ werd bedreigd. Het is gebruikelijk voor de autoriteiten om een incident als dit terug te brengen tot de daad van één individu. Zo hoopt Peking suggesties over terroristische motieven voor te zijn. Een vergelijkbare reactie gaven de autoriteiten bij de explosie in Shanghai, begin februari. Daar brak brand uit in een busje vol gasflessen, nadat het de stoep op was gereden in een druk winkelgebied. De chauffeur zou het vuur per ongeluk met zijn sigaret hebben veroorzaakt.

China en de Verenigde Staten mogen dan verwikkeld zijn in een handelsoorlog, er is geen sprake van haat tegen de VS of de Amerikanen. Honderdduizenden Chinese studenten gaan jaarlijks naar Amerikaanse scholen en universiteiten en de VS is een populaire vakantiebestemming. Wel zijn steeds meer Chinezen bezorgd over de veiligheid in het land, na de ettelijke schietpartijen en terroristische aanslagen.