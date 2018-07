’Explosie bij Amerikaanse ambassade Peking’

De door de staat gecontroleerde krant Global Times meldt dat buiten de ambassade een vrouw is aangehouden die zichzelf met een brandbare stof had overgoten, kennelijk met de bedoeling zichzelf voor het gebouw in brand te steken.

Persbureau Reuters heeft getuigen gesproken: de Chinese politie zou een voertuig bij de ambassade onderzoeken. De weg bij het complex zou inmiddels zijn afgesloten.