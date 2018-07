Werkstraf in zaak mishandeling Vindicat-lid

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 150 uur geëist. De zaak tegen een tweede verdacht lid is opgeschort. Hij ontkent geweld te hebben gebruikt en wil dat drie getuigen worden gehoord. Zijn zaak gaat op 22 oktober verder.

Beide verdachten, mannen van 22 jaar, verschenen donderdag in de rechtbank in Groningen. Zij zouden het andere corpslid hebben geschopt en geslagen op een feest van Vindicat, aldus het OM. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen aan zijn oog, neus en gebit op plus een hersenschudding. De verdachte die wel zijn verhaal deed, zei alleen met de hand „een tikkie” te hebben uitgedeeld na een ruzie bij de bar.

Na het incident brak wederom woede uit. De bekende vereniging had juist beterschap beloofd, na onder meer uit de hand gelopen ontgroeningsrituelen. De afspraak werd gemaakt dat nieuwe incidenten voortaan uit zichzelf gemeld zouden worden bij een commissie, maar dat gebeurde blijkbaar niet.

De volgens justitie belaagde student liep een lichte hersenschudding, gebitsschade en een snee in de neus op. Vindicat heeft de twee betrokken leden eerder al geschorst. Uiteindelijk besloten onderwijsinstellingen Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool Groningen bestuursbeurzen niet langer te vergoeden.

De vereniging stelde de schermutseling niet opzettelijk geheim te hebben gehouden, maar dacht dat het het incident niet direct hoefde te melden omdat het niet tijdens de introductieweek gebeurde. Vindicat sprak later rondom dit besluit van ’een grote fout’.

Vorig jaar werd een toen 24-jarig lid veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een celstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk, wegens mishandeling van een aspirantlid tijdens een introductieweek. Dat liep hoofdletsel op.

In november werd een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf wegens mishandeling. Hij had tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd gestaan van een aspirant-lid.

Correspondent André Spaansen volgt vanaf 9.30 uur de rechtszaak.