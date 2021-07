Driehoek Amsterdam met spoed bijeen, Rutte en Grapperhaus naar NCTV

Premium Financieel

Betonrot in BV Nederland: zorgen kwaliteit onderwijs en tekort aan woningen

Er sluipt betonrot in de BV Nederland. Onze hoge scores op internationale lijstjes zijn schone schijn, in werkelijkheid holt ons vestigingsklimaat achteruit. De onderwijsprestaties gaan achteruit, er is een grote wooncrisis en de bereikbaarheid is in steeds meer regio’s een probleem.