Halsema: ’Peter R. de Vries vecht voor zijn leven’

De aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries is een aanslag op de vrije journalistiek. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte in een eerste reactie op het feit dat De Vries is neergeschoten in Amsterdam. Zijn gedachten gaan uit naar De Vries en zijn geliefden. „We hopen vurig, we bidden, dat hij de aanslag overleeft”, zei de minister-president.

Peter R. de Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij aan de Lange Leidsedwarsstraat vlakbij het Leidseplein werd neergeschoten. Op het moment van de beschieting waren er veel mensen op straat. De Vries kreeg eerste hulp van omstanders.

Crisisberaad kabinet

Het demissionaire kabinet voert crisisberaad op het ministerie van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Peter R. de Vries is neergeschoten in het centrum van Amsterdam.

