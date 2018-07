’Politiechefs mogen niet actievoeren’

Dat staat in een vertrouwelijke brief van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP. Die gaat vandaag naar de korpsleiding.

In de brief staat: ’De politievakbonden ontvingen informeel bericht dat in het korpsleidingoverleg (KLO) het volgende zou zijn besloten: ’Dhr. Kok herbevestigt de bestaande afspraak dat de leiding van de politie niet deelneemt aan acties of deze ondersteunt. Dhr. Akerboom zal dit morgen ook in het KMTO bevestigen’. Kok is Leonard Kok van de korpsleiding en het KMTO is het Korps- en Management Team Overleg.

De afspraak waarover gesproken wordt roept vragen op bij de bonden. ’Hoe verhoudt dit besluit zich bijvoorbeeld tot het recht van iedere medewerker, inclusief leidinggevenden, op deelname aan collectieve acties? Wie worden er precies bedoeld met ’de leiding van de politie’? En wat wordt door de korpsleiding verstaan onder het ’ondersteunen’ van acties?’

NPB-voorzitter Jan Struijs: „We zijn door talloze leidinggevenden uit het hele land gebeld. Die willen achter hun actievoerende mensen staan. Het gaat bij de acties niet alleen over de centen en arbeidsomstandigheden, maar ook over de enorme tekorten aan manschappen. Het piept en het kraakt in het hele korps.”

Struijs spreekt van een ’gezagscrisis’. „Het vertrouwen in de korpsleiding onder de politiemensen dreigt weg te ebben.” De politiebonden hebben een nieuwe cao-voorstel van minister Grapperhuis afgewezen. Dat behelsde zeven procent loon erbij in 2,5 jaar en meer invloed door agenten op de werktijden De bonden dreigen nu met zwaardere acties. Eerder stopten ze al met het uitschrijven van bonnen voor lichte verkeersovertredingen.

Op de Facebook-pagina ’Malieveld 2.0’ staan woeste reacties van politiemensen. Inmiddels hebben 16000 politiemensen zich hier aangemeld. De korspleiding komt later met een reactie op de brief van de bonden.