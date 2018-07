Handelsoorlog bevroren, maar voor hoe lang?

Opmerkelijk dat Juncker en Trump een uitzondering voor auto’s creëren; dat heeft te maken met Amerikaans eigenbelang. Ⓒ Bloomberg

WASHINGTON - De opluchting in Brussel is groot: toch tamelijk onverwacht zijn de EU en de VS nader tot elkaar gekomen over handel. Daarmee is een escalatie van een handelsoorlog de kop ingedrukt, maar de vraag is voor hoe lang. Achter de schermen blijkt de EU te hebben aangedrongen op iets concreets, zwart op wit, met een Twittertirade van de immer veranderlijke Trump als schrikbeeld.