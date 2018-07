Bijzonder verkeerslachtoffer in Oldeberkoop

Een bestuurder die in de richting Olderberkoop reed, zag tot zijn verrassing plots een wallaby voor zijn auto springen. Het dier, een kleine kangoeroesoort, kon niet meer worden ontweken.

De wallaby overleefde het ongeval niet. Het voertuig raakt dusdanig beschadigd dat een berger het voertuig moest bergen.

Wallaby is geen inheemse soort, maar mogelijk behoort het dier tot een groepje dat al enige jaren leeft in de bossen in de omgeving. Zij zouden ooit ontsnapt zijn van een nabij gelegen landgoed. Omdat ze oorspronkelijk uit een gematigd Australisch klimaat komen, gedijen ze goed in Nederland.