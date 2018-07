Marcouch sluit seniorenwoning na drugsvondst

Burgemeester Ahmed Marcouch: ,,Ik reken erop dat dit drugspand een nieuw leven kan beginnen als woning waar mensen ook echt wonen.'' Ⓒ ANP

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch heeft donderdag een seniorenwoning in Arnhem laten sluiten die mogelijk dienst heeft gedaan als drugslab. In de woning zijn spullen aangetroffen die daarop duiden. Het pand aan de Slochterenweg kwam in beeld bij een internationaal onderzoek naar de verzending van postpakketten met verdovende middelen.