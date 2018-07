Veel ’fout fruit’ van buiten Europa in supers

„Supermarkten zouden gebruik van deze in Europa verboden bestrijdingsmiddelen ook niet langer moeten toestaan door hun leveranciers van buiten Europa, zodat die niet meer op het bord van hun klanten belanden”, stelt foodwatch.

De organisatie reageert op cijfers van statistiekbureau CBS, waaruit blijkt dat het totale gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door de Nederlandse landbouw is gedaald. Akkerbouwers gebruikten in 2016 zo’n 5,7 miljoen kilogram chemische middelen om onder meer hun aardappelen, leliebollen, uien, tulpen en appels te beschermen. Dat is 3,5 procent minder dan bij de vorige meting vier jaar eerder.

De meeste bestrijdingsmiddelen (2,8 miljoen kilo) werden ingezet om schimmels en bacteriën te bestrijden. Voor het verdelgen van onder meer onkruid is bijna 1,5 miljoen kilo gebruikt, ruim 15 procent minder dan in 2012. Het gebruik van chemische middelen tegen insecten en mijten daalde met ruim een kwart tot 96.000 kilogram.

Volgens het CBS is het gebruik van chemische middelen voor onder meer slakkenbestrijding wel toegenomen.