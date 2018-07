Even geen water in omgeving Zevenaar

In en rond Zevenaar is een grote waterstoring ontstaan. Bij een groot aantal huishoudens komt er geen water uit de kraan. Ⓒ ROLAND HEITINK

ZEVENAAR - Bewoners van Zevenaar en omgeving hebben op een van de warmste dagen van het jaar korte tijd zonder drinkwater gezeten. Tegen het middaguur meldde waterbedrijf Vitens donderdag dat er een grote lekkage was in onder meer Zevenaar, Tolkamer, Lobith, Spijk, Pannerden en Herwen. Door een leidingbreuk was er minder of geen waterdruk.