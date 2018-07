Mislukte plofkraak wellicht sleutel oplossing serie kraken

De technische recherche heeft deze kunnen onderzoeken op bijvoorbeeld vingersporen en dna-materiaal. Uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

Rond vier uur kwam de eerste melding binnen dat bij een geldautomaat van ABN Amro in de gevel van de Albert Heijn van winkelcentrum Walburg verdachte activiteiten aan de gang waren. De politie was snel ter plaatse, maar volgens getuigen duurde het nog even voor op de parkeerplaats zo’n honderd meter verderop een zwarte tas werd gevonden. Daarin zaten explosieven.

De tas lag naast zorginstelling ’t Anker voor mensen een verstandelijke beperking. Zij werden uit voorzorg uit hun woningen gehaald, maar konden in het complex worden opgevangen. Ook in twee naastgelegen woonzorgcomplexen had een bezoek aan de koffiekamer op last van de politie een minder vrijblijvend karakter dan gebruikelijk. Rond elf uur kwam het teken dat de kust veilig was, maar het duurde daarna nog even voor alles weer bij het oude was.

Personeel van de ondernemingen in het winkelcentrum moest noodgedwongen enkele uren rondzwerven achter politielinten. Per whatsapp werd iedereen op de hoogte gehouden van het oponthoud. ,,De economische schade is aanzienlijk, we kunnen pas tegen half twaalf open”, zegt juwelier voorzitter Robbert Stopman van de winkeliersvereniging.

Op dat moment had de Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van Defensie de tas al meegenomen naar een weiland aan de Ringdijk. Daar werd het gecontroleerd tot ontploffing gebracht.