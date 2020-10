LIVE | Albert Schweitzer ziekenhuis neemt geen coronapatiënten meer op, alle bedden bezet

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht neemt 24 uur lang geen nieuwe coronapatiënten meer op, behalve in acuut levensbedreigende situaties. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis meldde maandag dat alle coronabedden zijn bezet en dat er te weinig personeel is om een nieuwe corona-afdeling te openen.

„De instroom van patiënten met corona of een coronaverdenking is al vele dagen fors groter dan de uitstroom. Elk bed in het ziekenhuis is bezet. Elke dag komen er forse aantallen collega’s bij die zich ziek moeten melden omdat ze zelf het coronavirus hebben”, aldus de Raad van Bestuur op de website van het ziekenhuis. Door het personeelstekort moet het ziekenhuis het voorlopig doen met 35 klinische coronabedden en zes coronabedden op de afdeling intensive care.

„De situatie is zeer zorgwekkend. Onze forse inspanningen om patiënten over te plaatsen naar buiten de regio en naar verpleeghuizen, gaan onverminderd door. Ook het aantrekken van extra tijdelijk personeel gaat door. Maar hiermee redden we het niet”, meldde de Raad van Bestuur. Dinsdag rond het middaguur beoordeelt het ziekenhuis de situatie opnieuw.

